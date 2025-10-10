"Le livre ne va pas disparaître", assure la PDG de Flammarion

Sophie de Closets à Paris le 1er juillet 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Les temps sont agités pour l'édition mais le livre papier ne "va pas disparaître" s'il sait répondre au besoin croissant de savoirs et d'imaginaires, assure Sophie de Closets, la PDG de Flammarion, maison d'édition qui célèbre ses 150 ans.

Question: Comment se porte Flammarion 150 ans après sa création et trois ans après avoir rejoint le groupe Madrigall, maison-mère de Gallimard ?

Réponse: "Flammarion se porte plutôt bien dans une conjoncture un peu maussade. Nous avons la chance d'être très généralistes avec un équilibre entre la littérature, les poches, la jeunesse, les beaux livres...

Et nous avons eu plusieurs succès cette année dont l'ampleur était inattendue: +La meute+, une enquête sur LFI, avec plus de 120.000 exemplaires, +Clamser à Tataouine+, un roman de Raphaël Quenard avec près de 140.000 exemplaires, ou +Les heures fragiles+, de Virginie Grimaldi, qui dépasse les 200.000.

Mais il est vrai que le marché du livre se contracte. Ce qui nous inquiète particulièrement est le recul de la lecture chez les 8-12 ans, qui sont les lecteurs de demain."

Q: Dans ce contexte, Flammarion existera-t-il toujours dans 50 ans ?

R: "Oui ! Et on publiera toujours des livres imprimés car je ne crois pas à leur disparition. Le besoin d’imaginaires et de savoirs est toujours aussi fort et la lecture est un refuge vital dans des temps tumultueux."

Q: Quelle est votre stratégie face à la révolution de l'IA ?

R: "Nous menons, au niveau du groupe Madrigall, une réflexion sur l'IA avec l'établissement d'une charte pour en réglementer les usages.

On va continuer à faire des livres +à la main+, avec l’intelligence humaine des auteurs, des illustrateurs et des traducteurs, qu'il faut protéger."

Q: Vous affirmez qu'une maison d'édition a un rôle social et politique. Pourquoi ?

R: "Car la lecture est un acte de résistance face à un monde qui s'accélère, aux écrans, à la guerre de l'attention... Des études ont montré qu'un quart d'heure de lecture silencieuse par jour contribuait à améliorer l'attention et à faire baisser la violence. La France a la chance d’abriter un écosystème qui soutient le livre, notamment avec un grand nombre de libraires.

Certains livres peuvent aussi faire bouger les choses, comme les enquêtes de Victor Castanet sur les Ehpad ou sur les crèches privées: des investigations au long cours que l’édition indépendante peut financer quand les médias sont fragilisés économiquement."

Q: Vous avez travaillé une vingtaine d'années chez Fayard, que vous dû quitter à regret après sa prise de contrôle par Vincent Bolloré. Comment jugez-vous l'évolution de cette maison d'édition qui publie ce mois-ci des livres de Philippe de Villiers, Eric Zemmour et Jordan Bardella ?

R: "Avec beaucoup de tristesse, parce que c'est une maison historique et généraliste, qui avait toujours accueilli des auteurs de droite, de gauche, pas toujours d'accord entre eux.

Maintenant il y a une monochromie bleu marine dans les publications de Fayard, qui devient une maison militante."

Q: Quelles leçons en tirer ?

R: "On voit bien la polarisation croissante de la société, avec des bulles d'information parallèles, où il est de plus en plus difficile de se mettre d'accord sur ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est très inquiétant.

Mais cela renforce aussi l'importance du livre. Réjouissons-nous que le livre soit encore un tel vecteur d'influence qu'il soit convoité par des milliardaires pour mener la bataille des idées."

Q: Vous allez sortir les mémoires de Gisèle Pelicot en février. Quel livre sera-t-il ?

R: "A l’exception des salles des tribunaux, Gisèle Pelicot n’a jamais pris la parole pour raconter son histoire. Elle le fait dans ce récit littéraire, écrit avec la journaliste Judith Perrignon, qui est d’une sincérité et d’une qualité exceptionnelles."