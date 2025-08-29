Le limogeage de Lisa Cook (Fed) par Donald Trump pourrait être bloqué par une juge américaine

Une juge fédérale examinera vendredi la possibilité d'empêcher temporairement Donald Trump de limoger la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook pendant qu'elle poursuit une action en justice, affirmant que le président américain n'a pas de raison valable de la démettre de ses fonctions.

L'audience, prévue à 14h GMT devant la juge de district américaine Jia Cobb à Washington, D.C., est la première étape d'une longue bataille juridique annoncée qui pourrait finalement être résolue par la Cour suprême des Etats-Unis.

Lisa Cook a annoncé jeudi poursuivre Donald Trump et la Fed au motif que les fraudes hypothécaires auxquelles elle se serait livrées avant son entrée en fonction ne donneraient pas l'autorité légale au président américain pour la limoger. Selon elle, Donald Trump chercherait un prétexte pour la limoger car elle refuse de baisser les taux d'intérêt.

Ce limogeage ravive les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed par rapport à la Maison blanche et a pesé sur le dollar. La loi qui a créé la Fed stipule bien que les gouverneurs de l'institution ne peuvent être révoqués que "pour un motif valable", sans toutefois préciser cette notion.

Alors qu'aucun président n'a jamais limogé un des gouverneurs de la Fed, la requête d'urgence de Lisa Cook visant à bloquer sa révocation, examinée par Jia Cobb, peut fonctionner si la juge estime l'action en justice susceptible d'aboutir, que Lisa Cook risque de subir un préjudice irréparable si elle est révoquée et qu'une telle décision est dans l'intérêt public.

Dans les documents déposés au tribunal, Lisa Cook a nié avoir commis une fraude hypothécaire, tout en déclarant que même si elle l'avait fait, cela ne constituerait pas un motif de révocation car l'infraction présumée s'est produite avant qu'elle ne soit confirmée par le Sénat américain et qu'elle ne prenne ses fonctions en 2022.

Donald Trump affirme qu'un an plus tôt, Lisa Cook a déclaré des propriétés distinctes dans le Michigan et en Géorgie comme des résidences principales sur des demandes de prêt hypothécaire, ce qui aurait pu lui permettre d'obtenir des taux d'intérêt plus bas.

Les avocats de l'administration Trump soutiendront probablement lors de l'audience de vendredi que la fraude hypothécaire présumée est un motif suffisant pour révoquer un gouverneur de la Fed, quelle que soit la date à laquelle elle s'est produite.

(Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)