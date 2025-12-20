Le Liban sur le point de compléter le désarmement du Hezbollah au Sud-Liban

- Le Liban est proche de parvenir au désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, a déclaré samedi le Premier ministre libanais Nawaf Salam.

Le Liban tente de remplir les conditions de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec Israël sous l'égide des Etats-Unis et qui a mis fin à une guerre de plus d'un an.

Le gouvernement libanais a mandaté en août dernier l'armée libanaise, soutenue par Washington, d'élaborer un plan visant à établir un monopole étatique sur les armes d'ici la fin de l'année, un pied de nez au Hezbollah qui a rejeté les appels à son désarmement.

"Le Premier ministre Salam a affirmé que la première phase du plan de consolidation des armes lié à la région au sud du fleuve Litani est à quelques jours d'être terminée", a déclaré le bureau du Premier ministre libanais dans un communiqué.

"L'Etat est prêt à entrer dans la seconde phase - confisquer les armes au nord du fleuve Litani - sur la base du plan préparé par l'armée libanaise conformément au mandat qui lui a été confié par le gouvernement."

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les deux parties s'accusent régulièrement de violations, Israël remettant en question la volonté de l'armée libanaise de mener au désarmement du Hezbollah.

Les forces israéliennes ont accentué leur pression sur le groupe chiite dans le Sud-Liban mais aussi dans la capitale du pays, Beyrouth.

Des responsables français, américains et saoudiens se sont entretenus jeudi à Paris avec le chef de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, pour tenter de donner une nouvelle impulsion au processus de désarmement du Hezbollah, selon des diplomates.

