Le Labour remporte une élection à Londres et confirme son redressement avec Burnham

Le Parti travailliste a remporté une élection législative partielle dans une circonscription de Londres dont le siège a été laissé vacant par l'ancien Premier ministre Keir Starmer, une victoire qui confirme le redressement du Labour depuis l'arrivée au 10, Downing Street d'Andy Burnham.

La candidate travailliste Sagal Abdi-Wali, arrivée en Grande-Bretagne enfant en tant que réfugiée somalienne, a remporté le siège de la circonscription de Holborn et St Pancras, dans le centre de la capitale britannique, avec 45% de voix contre 33% pour Zack Polanski, le chef de file Parti vert, montrent les résultats communiqués dans la nuit de jeudi à vendredi.

La déroute du Parti travailliste lors d'élections locales en mai - lors desquelles le Parti vert avait engrangé des gains importants, notamment à Londres - et des sondages donnant le parti populiste Reform UK vainqueur des élections législatives prévues au plus tard en 2029 avaient conduit les députés travaillistes à enclencher une procédure qui a abouti en juillet au remplacement de Keir Starmer par Andy Burham.

Peu de temps après l'accession au pouvoir de l'ancien maire du Grand Manchester, qui a vite pris quelques mesures ciblées en faveur du pouvoir d'achat des plus démunis, le Parti travailliste a redressé la barre dans les sondages, rattrapant voire dépassant Reform UK.

Le scrutin législatif organisé jeudi dans la circonscription du centre de Londres était le premier test électoral permettant de vérifier le regain de popularité du Parti travailliste.

Sagal Abdi-Wali a déclaré que sa victoire était une défaite pour "ceux qui cherchent à nous diviser".

"Nous avons la responsabilité de défendre ce que nous avons construit et de le transmettre. Tout au long de notre campagne, nous avons choisi l'espoir et les habitants de Holborn et de St Pancras l'ont choisi avec nous. Il est désormais temps de tenir nos promesses", a-t-elle ajouté.

Malgré une défaite qui semble briser, à ce stade, l'élan du Parti vert, Zack Polanski a dit ne pas avoir l'intention de démissionner, expliquant la victoire de Sagal Abdi-Wali par la "l'état de grâce d'Andy Burnham".

Le Parti vert s'est retrouvé dans tourmente cette semaine après l'adoption d'une motion par ses membres, et malgré l'opposition de la majorité de ses députés, assimilant le sionisme à une forme de racisme.

(Alistair Smout, avec la contribution d'Elizabeth Piper; Version française Benoit Van Overstraeten)