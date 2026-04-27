Le laboratoire indien Sun Pharma a conclu un accord pour acheter l'Américain Organon

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le laboratoire indien Sun Pharmaceutical a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le groupe américain Organon, spécialisé dans la santé des femmes, pour un montant valorisé à 11,75 milliards de dollars.

Le plus grand laboratoire pharmaceutique indien rachètera l'intégralité des actions d'Organon au prix de 14 dollars par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

L'acquisition a été approuvée par les conseils d'administration des deux groupes et devrait être conclue "début 2027", sous réserve de l’obtention des feux verts réglementaires nécessaires et de l’accord des actionnaires.

Cette opération s'inscrit "dans la droite ligne" du projet de Sun Pharma de développer son activité de "médicaments innovants", ajoute le communiqué, soulignant qu'elle permet également au géant indien de devenir l’un des dix premiers acteurs mondiaux du marché des biosimilaires.

"Le portefeuille, les capacités et la portée mondiale d’Organon sont très complémentaires aux nôtres", a déclaré le président de Sun Pharma, Dilip Shanghvi, dans un communiqué.

"Nous pensons que le rapprochement de ces deux organisations permettra de créer une plateforme plus solide et plus diversifiée", a-t-il souligné.

La présidente d'Organon, Carrie Cox, a estimé que que ce rachat représentait une "une valeur immédiate et convaincante " pour les actionnaires.

Le laboratoire américain Organon propose des médicaments et solutions thérapeutiques pour les femmes, couvrant un éventail allant de la contraception à la fertilité en passant par les maladies cardiovasculaires et les cancers.

L'Inde, souvent qualifiée de "pharmacie du monde", a exporté pour plus de 31 milliards de dollars de médicaments au cours du dernier exercice fiscal.