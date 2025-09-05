 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Kremlin s'oppose à des garanties sécuritaires à l'Ukraine par des armées étrangères
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 06:41

Des garanties sécuritaires ne peuvent pas être fournies à l'Ukraine par des contingents militaires étrangers, a déclaré vendredi le Kremlin, ajoutant qu'il restait beaucoup de travail à effectuer avant d'envisager des négociations entre Moscou et Kyiv aux plus hauts niveaux de gouvernance.

"Les garanties sécuritaires de l'Ukraine peuvent-elles être fournies par des contingents militaires étrangers, en particulier de l'Europe et de l'Amérique ? Evidemment que non", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, cité par l'agence de presse officielle RIA.

Ces commentaires interviennent après que vingt-six pays ont dit jeudi être prêts à contribuer à une "

force de réassurance

" en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité qui seront apportées à Kyiv en cas d'accord de paix avec Moscou.

Dmitry Peskov, qui s'exprimait en marge d'un forum économique à Vladivostok, a déclaré que de telles garanties étaient "inacceptables" pour la Russie.

Par ailleurs, alors qu'aucune avancée ne semble avoir été effectuée en vue d'une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, le porte-parole du Kremlin a déclaré qu'un "travail important" devait encore être accompli "avant une réunion à haut niveau ou au plus haut niveau".

"Des questions mineurs, de petits problèmes techniques qui constituent au final l'ensemble du processus de résolution (du conflit), sont à régler", a dit Dmitry Peskov.

(Rédigé par Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
