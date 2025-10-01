 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Kremlin n'a pas d'information sur le pétrolier soupçonné d'infraction en France
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:55

Le Kremlin ne dispose d'aucune information sur le pétrolier soupçonné d'infraction par la France et sous le coup de sanctions visant la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L'armée russe a parfois dû intervenir pour rétablir l'ordre lorsque des pays étrangers mènent des "actions provocatrices", a ajouté Dmitri Peskov, après avoir été interrogé sur le sujet.

Les autorités françaises enquêtent sur une infraction présumée commise par le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois, sous le coup de sanctions et ancré au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Le navire serait soupçonné d'appartenir la "flotte fantôme" russe, des navires utilisés par Moscou pour exporter son pétrole malgré les interdictions.

(Reportage Reuters, rédigé par Anastasia Teterevleva ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
