 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin juge absurdes les accusations visant Moscou dans les piratages de réfrigérateurs de supermarchés
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:31

Ajouter Boursorama à vos sources

Le Kremlin a déclaré jeudi que les accusations portées par les médias européens concernant l'implication de la Russie dans des cyberattaques visant les réfrigérateurs et les congélateurs des supermarchés étaient absurdes et ne reposaient sur aucune preuve.

En début de semaine, des pirates informatiques ont fait grimper la température des systèmes de réfrigération dans toute l'Europe lors de la deuxième cyberattaque de ce type en trois semaines, obligeant les supermarchés à mettre à niveau leurs systèmes pour tenter de se protéger contre de nouvelles tentatives de piratage.

Plusieurs enseignes en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Estonie et en Irlande ont signalé des intrusions ou incidents informatiques touchant leurs systèmes de réfrigération, parfois réglés à 50 °C, entraînant notamment le retrait de produits de la vente. Ces incidents rappellent la cyberattaque ayant visé plus de 350 supermarchés français en octobre, sans lien établi à ce stade.

Les autorités européennes n’ont pas encore révélé publiquement comment les pirates avaient réussi à s’introduire dans les systèmes, et les responsables n’ont pointé du doigt personne ni aucun pays en particulier.

Mais certains médias européens ont émis l’hypothèse que des groupes de pirates informatiques russes pourraient être impliqués.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi aux journalistes :

"Ce sont des allégations absurdes. Comme toujours, elles ne s’appuient sur absolument aucun raisonnement, aucune preuve quelle qu’elle soit, et pourtant nous sommes confrontés à des accusations sans fondement contre notre pays, qui l’impliquent dans tout."

(Reportage Reuters, rédigé par Robert Harvey à Londres Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 13:58

    Le piratage de banques ou organismes est principalement opéré par la Corée du Nord et le piratage des frigos et congélateurs des fermes de pirates de Moscou. Putin est obnubilé par le fait de détruire les infrastructures civiles en tout genre.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank