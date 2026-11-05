Le Kremlin juge absurdes les accusations visant Moscou dans les piratages de réfrigérateurs de supermarchés

Le Kremlin a déclaré jeudi que les accusations portées par les médias européens concernant l'implication de la Russie dans des cyberattaques visant les réfrigérateurs et les congélateurs des supermarchés étaient absurdes et ne reposaient sur aucune preuve.

En début de semaine, des pirates informatiques ont fait grimper la température des systèmes de réfrigération dans toute l'Europe lors de la deuxième cyberattaque de ce type en trois semaines, obligeant les supermarchés à mettre à niveau leurs systèmes pour tenter de se protéger contre de nouvelles tentatives de piratage.

Plusieurs enseignes en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Estonie et en Irlande ont signalé des intrusions ou incidents informatiques touchant leurs systèmes de réfrigération, parfois réglés à 50 °C, entraînant notamment le retrait de produits de la vente. Ces incidents rappellent la cyberattaque ayant visé plus de 350 supermarchés français en octobre, sans lien établi à ce stade.

Les autorités européennes n’ont pas encore révélé publiquement comment les pirates avaient réussi à s’introduire dans les systèmes, et les responsables n’ont pointé du doigt personne ni aucun pays en particulier.

Mais certains médias européens ont émis l’hypothèse que des groupes de pirates informatiques russes pourraient être impliqués.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi aux journalistes :

"Ce sont des allégations absurdes. Comme toujours, elles ne s’appuient sur absolument aucun raisonnement, aucune preuve quelle qu’elle soit, et pourtant nous sommes confrontés à des accusations sans fondement contre notre pays, qui l’impliquent dans tout."

(Reportage Reuters, rédigé par Robert Harvey à Londres Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)