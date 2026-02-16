Le Kremlin fait des territoires le principal sujet à Genève sur les discussions sur l'Ukraine

Des pourparlers prévus en Suisse mardi et mercredi

Un groupe de travail distinct se réunira sur l'économie

La délégation russe conduite par Medinsky, conseiller de Poutine

Zelensky met en garde contre de nouvelles frappes russes

(Actualisé avec déclarations de Zelensky, Oumerov)

Les concessions territoriales de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, un dossier présenté par Moscou comme le "principal sujet", seront abordées lors des pourparlers de paix, sous l'égide des Etats-Unis, qui doivent se tenir à Genève mardi et mercredi, a déclaré lundi le Kremlin.

Près de quatre ans après le début de la guerre russo-ukrainienne, et malgré les multiples initiatives du président américain Donald Trump pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "bain de sang" insensé, les positions de Moscou et Kyiv restent très éloignées alors que la Russie exige de l'Ukraine qu'elle cède l'intégralité de la région du Donbass.

Le Kremlin a confirmé que la délégation russe serait dirigée par Vladimir Medinsky, un conseiller du président Vladimir Poutine, qui avait supervisé l'équipe russe lors des négociations en Turquie en 2022 et l'année dernière.

"Cette fois-ci, l'idée est de discuter d'un éventail plus large de questions, y compris, en fait, les principales. Les questions principales concernent à la fois les territoires et tout ce qui touche aux exigences que nous avons formulées", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Ce dernier a ajouté que le chef des renseignements militaires, Igor Kostioukov, participerait également aux pourparlers et que l'émissaire spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, prendrait part à un groupe de travail distinct sur les questions économiques.

Le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et le rôle des troupes occidentales dans l'Ukraine d'après-guerre sont également des sujets de discorde.

POSSIBLES FRAPPES RUSSES

Plus tard dans la journée, le président ukrainien Volodimir Zelensky a mis en garde contre de nouvelles frappes russes avant les discussions à Genève.

"Les rapports des services de renseignement montrent que la Russie prépare de nouvelles frappes massives contre les infrastructures énergétiques. Il est donc nécessaire de s'assurer que tous les systèmes de défense aérienne sont correctement configurés", a-t-il déclaré lors de son allocution vidéo nocturne quotidienne.

Les attaques de la Russie "évoluent constamment" et reposent sur une combinaison d'armes, notamment des drones et des missiles, nécessitant "une défense spéciale et le soutien de nos partenaires", a ajouté le président ukrainien.

"La Russie ne peut résister à la tentation que sont les derniers jours de froid hivernal et veut frapper durement les Ukrainiens", a encore souligné Volodimir Zelensky. "Nos partenaires doivent comprendre cela. Cela concerne avant tout les États-Unis."

Reuters n'a pas été en mesure de joindre des responsables russes dans l'immédiat pour un commentaire.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a déclaré sur l'application Telegram que son équipe était déjà à Genève et se réjouissait "de travailler de manière constructive et de participer à des réunions substantielles sur les questions sécuritaires et humanitaires".

Les deux précédentes séries de pourparlers sous l'égide des États-Unis aux Émirats arabes unis ont abouti à un échange de prisonniers, mais sans avancée décisive vers une fin de la guerre.

(Reportage Reuters, avec Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar ; version française Claude Chendjou et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)