Le Kremlin fait des territoires le principal sujet à Genève sur les discussions sur l'Ukraine
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 12:14

Des pourparlers prévus en Suisse mardi et mercredi

Un groupe de travail distinct se réunira sur l'économie

La délégation russe conduite par Medinsky, conseiller de Poutine

Les concessions territoriales de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, un dossier présenté par Moscou comme le "principal sujet", seront abordées lors des pourparlers de paix, sous l'égide des Etats-Unis, qui doivent se tenir à Genève mardi et mercredi, a déclaré lundi le Kremlin.

Près de quatre ans après le début de la guerre russo-ukrainienne, et malgré les multiples initiatives du président américain Donald Trump pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "bain de sang" insensé, les positions de Moscou et Kyiv restent très éloignées alors que la Russie exige de l'Ukraine qu'elle cède l'intégralité de la région du Donbass.

Le Kremlin a confirmé que la délégation russe serait dirigée par Vladimir Medinsky, un conseiller du président Vladimir Poutine, qui avait supervisé l'équipe russe lors des négociations en Turquie en 2022 et l'année dernière.

"Cette fois-ci, l'idée est de discuter d'un éventail plus large de questions, y compris, en fait, les principales. Les questions principales concernent à la fois les territoires et tout ce qui touche aux exigences que nous avons formulées", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Ce dernier a ajouté que le chef des renseignements militaires, Igor Kostioukov, participerait également aux pourparlers et que l'émissaire spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, prendrait part à un groupe de travail distinct sur les questions économiques.

Le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et le rôle des troupes occidentales dans l'Ukraine d'après-guerre sont également des sujets de discorde.

(Reportage Reuters, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
    Quand le plus étendu pays du monde quasiment désert tue ses enfants pour quelques arpents supplémentaires...

