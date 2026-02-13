 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin annonce un nouveau cycle de pourparlers sur l'Ukraine la semaine prochaine
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 11:14

(.)

Le prochain cycle de négociations de paix sur l'Ukraine aura lieu la semaine prochaine, a annoncé vendredi le Kremlin, sans aucune précision sur le lieu de ces pourparlers qui se sont tenus précédemment à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Trois sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les responsables américains avaient proposé une réunion trilatérale lundi et mardi prochains à Miami.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que Moscou et Washington discutaient de coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique.

Dmitri Peskov a ajouté que Moscou espérait que le dialogue se poursuivrait, mais il a jugé peu probable que ces discussions dépassent le stade de simples échanges avant que le conflit en Ukraine ne soit réglé.

(Reportage Anastasiya Lyrchikova; rédigé par Gleb Stolyarov, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank