Le Kremlin annonce un nouveau cycle de pourparlers sur l'Ukraine la semaine prochaine

Le prochain cycle de négociations de paix sur l'Ukraine aura lieu la semaine prochaine, a annoncé vendredi le Kremlin, sans aucune précision sur le lieu de ces pourparlers qui se sont tenus précédemment à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Trois sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les responsables américains avaient proposé une réunion trilatérale lundi et mardi prochains à Miami.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que Moscou et Washington discutaient de coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique.

Dmitri Peskov a ajouté que Moscou espérait que le dialogue se poursuivrait, mais il a jugé peu probable que ces discussions dépassent le stade de simples échanges avant que le conflit en Ukraine ne soit réglé.

(Reportage Anastasiya Lyrchikova; rédigé par Gleb Stolyarov, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)