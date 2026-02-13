 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin annonce des pourparlers sur l'Ukraine à Genève les 17-18 février - agences russes
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 12:28

(Actualisé avec précisions)

Le prochain cycle de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Etats-Unis se tiendra à Genève les 17 et 18 février, rapportent vendredi les agences de presse russes, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

La délégation russe sera dirigée par un conseiller du Kremlin, Vladimir Medinsky, est-il précisé.

Les précédents pourparlers sur l'Ukraine, qui n'ont débouché sur aucune avancée majeure, s'étaient tenus à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Trois sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les responsables américains avaient proposé une réunion trilatérale lundi et mardi prochains à Miami.

(Reportage Anastasiya Lyrchikova; rédigé par Gleb Stolyarov, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank