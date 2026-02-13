Le Kremlin annonce des pourparlers sur l'Ukraine à Genève les 17-18 février - agences russes

(Actualisé avec précisions)

Le prochain cycle de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Etats-Unis se tiendra à Genève les 17 et 18 février, rapportent vendredi les agences de presse russes, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

La délégation russe sera dirigée par un conseiller du Kremlin, Vladimir Medinsky, est-il précisé.

Les précédents pourparlers sur l'Ukraine, qui n'ont débouché sur aucune avancée majeure, s'étaient tenus à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Trois sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les responsables américains avaient proposé une réunion trilatérale lundi et mardi prochains à Miami.

