 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin affirme que la guerre en Iran a stimulé la demande d’énergie russe
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 12:20

Le Kremlin a déclaré vendredi que la guerre en Iran avait stimulé la demande pour les produits énergétiques russes, s'exprimant au lendemain de la décision du Trésor américain d'accorder à l'Inde une dérogation de 30 jours lui permettant d'acheter du pétrole russe actuellement bloqué en mer.

Le conflit, qui est entré vendredi dans son septième jour, a entraîné la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel, privant ainsi le monde d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la Russie a été et restait un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, à la fois via les pipelines et sous forme liquéfiée.

"Nous constatons une augmentation significative de la demande pour les ressources énergétiques russes en raison de la guerre en Iran", a-t-il dit.

"Elle (la Russie) reste également en mesure de garantir la continuité de toutes les livraisons pour lesquelles des contrats ont été conclus."

Dmitri Peskov a refusé de divulguer les volumes potentiels de livraisons de pétrole russe à l'Inde à la suite de la dérogation accordée par Washington, laquelle est intervenue après des mois de pression américaine sur New Delhi pour qu’elle n’achète pas de pétrole russe.

(Reportage Dmitry Antonov ; rédigé par Gleb Stolyarov et Vladimir Soldatkin ; version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank