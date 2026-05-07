Le journaliste tunisien Zied el Heni condamné à un an de prison

Le célèbre journaliste tunisien Zied el Heni a été condamné jeudi par le tribunal de première instance de Tunis à un an de prison pour avoir critiqué une décision judiciaire, a déclaré son avocat.

"Le verdict est sévère et renforce les restrictions contre la liberté d'expression", a commenté maître Naafa Laaribi.

Selon Reporters sans frontières, Zied el Heni, connu pour ses critiques virulentes du pouvoir, a été placé en détention fin avril pour une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il défendait un confrère qu'il estimait "injustement" condamné, qualifiant de "criminels" les magistrats qui avaient prononcé sa condamnation.

Dans une lettre écrite mercredi en prison et diffusée par sa famille, le journaliste avait averti qu'il ne reconnaîtrait pas la décision du tribunal au terme d'un procès "illégitime".

Les principaux dirigeants de l'opposition ainsi que des dizaines de politiques, de journalistes, de militants et d'hommes d'affaires ont été emprisonnés depuis que le président Kais Saïed s'est arrogé des pouvoirs étendus en 2021.

En 2022, le chef de l'Etat a dissous le Conseil supérieur de la magistrature et limogé des dizaines de juges, une initiative dénoncée par ses opposants qui y ont vu une opération destinée à soumettre l'appareil judiciaire. Kaïs Saïed a justifié sa décision en disant vouloir lutter contre la corruption.

(Tarek Amara, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)