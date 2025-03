Le jour où Delio Onnis a pu agrandir son appartement grâce à un quadruplé

Chaque attaquant possède une anecdote de ce genre. Du coup, on ne sait jamais si elle est vraie.

Delio Onnis est une légende parmi les légendes du championnat de France : pour preuve, il figure tout simplement au sommet du top 1000 des joueurs de l’élite, concocté par So Foot en 2022. Et parmi les 299 pions qu’il a inscrit – entre 1971 et 1986, avec Reims, Monaco, Tours et Toulon – dans ce qui s’appellera bien des années plus tard la Ligue 1, quatre lui ont été particulièrement bénéfiques : les quatre inscrits sous les couleurs monégasques, lors d’un récital face au voisin niçois, le 18 janvier 1976.…

JB pour SOFOOT.com