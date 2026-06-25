Le joueur qatarien qui a blessé Ismaël Koné suspendu plusieurs matchs

Ce n’est pas comme si le Qatar prétendait aux demi-finales. Déjà éliminé après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine (3-1), la sélection qatarie a appris ce mercredi que son milieu de terrain Assim Madibo, qui a gravement blessé Ismaël Koné, serait suspendu 5 matchs selon un communiqué de la FIFA, annonce Reuters.

C’est la Commission de discipline de l’instance internationale qui a infligé la sanction pour faute de jeu grave , une décision susceptible de faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel de la FIFA.…

NB pour SOFOOT.com