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Le joueur qatarien qui a blessé Ismaël Koné suspendu plusieurs matchs
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 11:59

Le joueur qatarien qui a blessé Ismaël Koné suspendu plusieurs matchs

Le joueur qatarien qui a blessé Ismaël Koné suspendu plusieurs matchs

Ce n’est pas comme si le Qatar prétendait aux demi-finales. Déjà éliminé après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine (3-1), la sélection qatarie a appris ce mercredi que son milieu de terrain Assim Madibo, qui a gravement blessé Ismaël Koné, serait suspendu 5 matchs selon un communiqué de la FIFA, annonce Reuters.

C’est la Commission de discipline de l’instance internationale qui a infligé la sanction pour faute de jeu grave , une décision susceptible de faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel de la FIFA.…

NB pour SOFOOT.com

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