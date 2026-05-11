Le joueur le plus drôle du PSG est un gardien

P’tit filou. Alors que le PSG est allé quasiment officialiser son quatorzième titre de champion de France contre Brest (1-0) , ce dimanche soir, une scène a fait marrer les amateurs de blagues un peu nazes. En début de seconde période, le portier russe, qui était tranquillement installé sur le banc des remplaçants pour observer Renato Marin faire des merveilles, a été surpris par les caméras en train de vanner un membre du staff de Luis Enrique.

Ch’eau devant

Alors qu’il pleuvait comme vache qui pisse au Parc des princes, le portier russe a saisi une bouteille d’eau pour arroser celui qui semble être Julien Chalabi, kiné parisien. Alors qu’il discutait avec le médecin Quentin Vincent, l’adjoint s’est d’abord essuyé avec une serviette, puis s’est retourné vers le toit du banc de touche pour vérifier qu’il ne fuyait pas, avant de remarquer que c’était Matvey Safonov qui avait fait le coup. Vitinha n’a pas loupé une miette de la scène.…

UL pour SOFOOT.com