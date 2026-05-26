Le joueur de la saison aux Pays-Bas a déjà fait tourner quelques serviettes

Le joueur de la saison aux Pays-Bas a déjà fait tourner quelques serviettes

Il ne l’a pas volé celui-là. Ismaël Saibari , le milieu de terrain du PSV Eindhoven, a été élu meilleur joueur du championnat néerlandais lors des Eredivisie Awards, ce lundi. L’international marocain a obtenu le plus grand nombre de votes devant son coéquipier Joey Veerman , Mika Godts (Ajax), Jacob Trenskow (SC Heerenveen) et Tjaronn Chery (NEC Nimègue).

VriendenLoterij Eredivisie Speler van het Jaar: 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗜𝗕𝗔𝗥𝗜 🌟🇲🇦 🗞️ https://t.co/QhYReMfh9T ℹ️ Ismael Saibari werd als winnaar gekozen door de aanvoerders van de clubs in de VriendenLoterij Eredivisie. pic.twitter.com/67I84PnrIW…

CT pour SOFOOT.com