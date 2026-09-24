Le Japonais Katayama affirme que les principes régissant l'intervention sur le marché des changes entre le Japon et les États-Unis restent d'actualité

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(Ajoute du contexte tout au long du texte)

par Takaya Yamaguchi et Makiko Yamazaki

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré jeudi que les principes qui ont sous-tendu l’intervention monétaire coordonnée entre le Japon et les États-Unis en juillet restaient d’actualité, signalant ainsi que Tokyo était prêt à mener à nouveau une action conjointe si nécessaire.

« Les principes établis depuis la précédente intervention conjointe restent d'actualité », a déclaré Mme Katayama aux journalistes, faisant référence à l'opération du 31 juillet qui, selon Tokyo et Washington, visait à contrer une volatilité excessive et des mouvements de marché désordonnés.

Mme Katayama a précisé qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les niveaux de change.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli au-delà de 158 pour un dollar après que la hausse des taux de la Banque du Japon, qui a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 31 ans, n'a pas suffi à rassurer les investisseurs quant à la possibilité d'un resserrement monétaire plus agressif à venir.

Selon des sources proches du dossier, les autorités japonaises ont procédé vendredi à des vérifications des taux sur les marchés étrangers, une mesure souvent considérée comme un signe avant-coureur d’une intervention sur le marché des changes. Le yen s’est brièvement raffermi après ces vérifications, mais ces gains se sont avérés de courte durée.