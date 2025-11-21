Le Japon signale la possibilité d'une intervention sur le marché des changes, le yen s'apprécie

Le ministre des finances multiplie les mises en garde contre les baissiers du yen

Tokyo est prêt à prendre des mesures sur la base de l'accord financier entre les États-Unis et le Japon

Le ministre des finances estime qu'une intervention sur le marché des changes est possible

Les analystes considèrent que le seuil d'intervention est de 160 yens pour un dollar

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 11 à 14) par Leika Kihara et Makiko Yamazaki

Le Japon considère l'intervention sur le marché des changes comme une possibilité pour faire face aux mouvements excessivement volatils et spéculatifs du yen, a déclaré vendredi le ministre des Finances, Satsuki Katayama, dans sa mise en garde la plus ferme à ce jour contre les récentes chutes de la monnaie.

"Nous sommes alarmés par les récents mouvements unilatéraux et brusques sur le marché des devises", a déclaré M. Katayama lors d'une conférence de presse, interrogé sur les récentes baisses du yen.

"Il est important que les taux directeur évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux. Nous prendrons les mesures nécessaires pour lutter contre l'excès de volatilité et les mouvements désordonnés du marché, y compris à long terme", conformément à l'accord américano-japonais signé en septembre.

Dans cet accord entre le ministère des finances japonais et le département du Trésor américain, les deux pays ont réaffirmé leur engagement en faveur de taux directeur "déterminés par le marché", tout en convenant que les interventions sur le marché des changes devraient être réservées à la lutte contre l'excès de volatilité.

À la question de savoir si la réponse du Japon pourrait inclure une intervention sur le marché des changes, M. Katayama a répondu: "Oui, c'est écrit dans la loi: "Oui, c'est écrit dans la déclaration de septembre, donc c'est évident

Le dollar a baissé de 0,14% à 157,26 yens JPY=EBS en Asie vendredi matin après les remarques de M. Katayama.

Les remarques sont une escalade de la part des décideurs politiques, qui ont dit jeudi qu'ils étaient alarmés par les mouvements rapides et unilatéraux du yen et qu'ils surveillaient les développements du marché avec " un sens élevé de l'urgence ".

La faiblesse du yen est un casse-tête pour les responsables politiques japonais, car elle fait augmenter les prix des importations et le coût de la vie des ménages.

Le yen a baissé d'environ 6 % depuis que le Premier ministre Sanae Takaichi a été élu à la tête de son parti, malgré la hausse des rendements japonais, les marchés étant inquiets de l'ampleur des emprunts nécessaires pour financer ses plans de relance.

La dernière intervention du Japon sur le marché des changes ) remonte à juillet 2024, lorsque le yen est tombé à son niveau le plus bas depuis 38 ans, soit 161,96 pour un dollar. Avant d'intervenir directement sur le marché, les autorités ont mis en garde contre une "action décisive".

"Les commentaires d'aujourd'hui suggèrent qu'il y a encore une certaine distance avant une intervention directe", a déclaré Akira Moroga, stratège en chef du marché à la banque Aozora.

"Cela dit, les autorités se préparent probablement à agir à tout moment. Il pourrait y avoir une intervention lorsque le dollar s'approchera des 160 yens", a-t-il ajouté.

Hirofumi Suzuki, stratège en chef pour les devises à la SMBC, a également considéré que 160 yens pour un dollar était la ligne de démarcation pour une intervention.

"Je pense que les autorités monétaires japonaises n'hésiteront pas trop à intervenir sur le marché des changes pour réduire la volatilité excessive", a déclaré M. Suzuki.