Le Japon réfléchit à un doublement de ses dépenses de défense - sources

Le gouvernement japonais envisage une multiplication par près de deux des dépenses de défense du pays au cours des cinq prochaines années, la Première ministre Sanae Takaichi ayant exprimé sa volonté de renforcer les capacités militaires du Japon, selon deux sources proches du dossier.

Le cas échéant, les dépenses consacrées au renforcement de la défense pour la période de cinq ans à compter d'avril 2027 seraient fixées à entre 70.000 et 80.000 milliards de yens (395 à 451 milliards d'euros), soit environ 1,8 fois les quelque 43.000 milliards de yens alloués dans le cadre du plan quinquennal en cours, qui a débuté au cours de l’exercice 2023.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire pour l'instant.

Une source a dit à Reuters que ces nouvelles dépenses devraient notamment servir à financer l'achat d'un nombre important de drones, ajoutant que la dépréciation du yen avait fait grimper le coût des acquisitions d'équipements de défense.

Le Japon entend axer sa défense sur l'interception d'attaques à longue portée grâce au déploiement de drones, s'inspirant ainsi des nouvelles méthodes de combat observées lors des conflits en Ukraine et en Iran, ont déclaré des responsables gouvernementaux à Reuters en septembre.

Le ministère japonais de la Défense dit depuis plusieurs années vouloir développer des missiles à longue portée de fabrication nationale.

Il accorde également la priorité aux dotations budgétaires destinées aux drones, à l'intelligence artificielle et aux technologies spatiales afin de s'adapter aux nouvelles formes de guerre.

Depuis la fin de 2021, le yen a perdu plus de 37% par rapport au dollar et quelque 35% par rapport à l'euro.

(Nobuhiro Kubo, Tamiyuki Kihara et Mariko Katsumura; version française Benoit Van Overstraeten)