Le Japon pourrait connaître de nouvelles interventions sur le yen et des hausses de taux plus rapides de la Banque du Japon, selon un ancien haut responsable des affaires de change

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* « Le yen est clairement trop faible » à ses niveaux actuels, estime M. Furusawa

* Le Japon et les États-Unis pourraient intervenir à nouveau « à tout moment »

* La Banque du Japon devrait relever ses taux en septembre et annoncer des hausses plus rapides

* Après septembre, la Banque du Japon pourrait relever ses taux en décembre ou en janvier

* La Banque du Japon souhaite probablement relever ses taux jusqu'à 1,5 % ou 1,75 %

par Leika Kihara et Takaya Yamaguchi

Le Japon pourrait mener une intervention conjointe sur le yen « à tout moment » et laisser entrevoir la possibilité de hausses de taux d’intérêt plus rapides que prévu afin d’endiguer la chute de la devise, a déclaré Mitsuhiro Furusawa, ancien haut responsable des affaires monétaires à Tokyo.

Le yen est « clairement trop faible » à ses niveaux actuels et nuit à l’économie en faisant grimper les coûts d’importation, a déclaré M. Furusawa, ajoutant que Tokyo et Washington pourraient intervenir à nouveau si le yen revenait aux niveaux atteints avant leur intervention conjointe le mois dernier.

« Il ne s’agit probablement pas d’intervenir spécifiquement à, disons, 160 ou 162 yens pour un dollar. Mais une intervention pourrait avoir lieu à nouveau à tout moment, y compris une action coordonnée avec les États-Unis », a-t-il déclaré jeudi à Reuters lors d’un entretien.

L'intervention coordonnée de Tokyo et de Washington a fait remonter le yen JPY= à environ 155,20 pour un dollar, alors qu'il avait atteint son plus bas niveau depuis 40 ans à 163,99. Il est depuis retombé à environ 159,50.

L’intervention ne fait que gagner du temps; des mesures plus fondamentales sont nécessaires pour inverser la tendance baissière du yen, telles que des hausses de taux plus rapides de la part de la Banque du Japon (BOJ), a déclaré M. Furusawa, qui entretient des contacts étroits avec les décideurs politiques japonais et étrangers actuellement en fonction.

« La plupart des acteurs du marché pensent que la Banque du Japon relèvera ses taux en septembre, et je pense qu’elle devrait le faire », a déclaré M. Furusawa, ajoutant toutefois que le plus important pour la banque centrale était de communiquer sur la probabilité d’un rythme plus soutenu de hausses des taux.

Depuis qu’elle a mis fin en 2024 à un programme de relance massif qui a duré une décennie, la Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt à un rythme d’environ deux fois par an, notamment en juin, où elle a porté les taux à 1 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans.

«Je pense que la Banque du Japon souhaiterait relever ses taux à environ 1,5 % à 1,75 %», a estimé M. Furusawa, en se basant sur son estimation selon laquelle le taux neutre du Japon – c’est-à-dire le niveau qui ni ne freine ni ne surchauffe la croissance – se situe dans une fourchette comprise entre 1,1 % et 2,5 %.

« Après septembre, la prochaine décision devrait intervenir en décembre ou en janvier, suivie d’une autre hausse au cours de l’exercice fiscal suivant (débutant en avril 2027), à condition que l’économie ne perde pas de son élan », a-t-il ajouté.

Une allusion du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et une série de communications « hawkish » de la Banque du Japon ont scellé la perspective d’une hausse des taux en septembre. Les marchés estiment désormais à 76 % la probabilité d’une hausse en septembre, selon les données de Tokyo Tanshi, contre 24 % le 30 juillet.

M. Furusawa a déclaré qu’il était important que le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi ne fasse pas obstacle aux hausses de taux de la Banque du Japon et tienne son engagement en matière de viabilité budgétaire.

« L’idéal serait d’utiliser les politiques monétaire et budgétaire pour sortir d’une situation où le yen est excessivement déprécié, tandis que les stratégies de croissance commencent à porter leurs fruits et à renforcer l’économie japonaise », a déclaré M. Furusawa. « Cela permettrait au yen de s’apprécier progressivement au fil du temps. »

Après son passage au ministère japonais des Finances, M. Furusawa a occupé le poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international jusqu’en 2021 et est actuellement président de l’Institut des affaires financières mondiales de la Sumitomo Mitsui Banking Corp. Il a rencontré M. Bessent l’année dernière en tant que membre de l’ABAC, un groupe de dirigeants d’entreprise conseillant les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).