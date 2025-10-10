Le Japon plonge dans la crise politique après l'effondrement de la coalition au pouvoir

La présidente du parti PLD, Sanae Takaichi (D), et son homologue du Komeito, Tetsuo Saito, le 10 octobre 2025 à Tokyo ( JIJI Press / STR )

Le Japon sombre dans la crise politique: le parti centriste Komeito, partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale, a annoncé vendredi se retirer de son alliance avec le Parti libéral-démocrate (PLD), dont la présidente Sanae Takaichi est destinée à devenir Première ministre.

Son accession à ce poste, qu'elle serait la première femme à occuper dans l'histoire du Japon, doit intervenir plus tard en octobre mais pourrait se voir fragilisée face à un Parlement où le PLD voit sa majorité fondre.

"Nous souhaitons que la coalition PLD-Komeito revienne à la case départ pour le moment et que nous mettions un terme à notre relation", a déclaré Tetsuo Saito, dirigeant du Komeito, à l'issue d'une réunion avec Mme Takaichi.

"Étant donné que nous n'avons pas eu de coopération claire et concrète du PLD concernant nos revendications (...) j'ai déclaré qu'il nous serait totalement impossible d'inscrire le nom de Takaichi sur la liste des candidats", a-t-il indiqué à la presse.

M. Saito a toutefois affirmé que le Komeito continuerait de soutenir les projets de loi budgétaires et autres projets législatifs préparés par les deux partis.

"J'ai été informée unilatéralement qu'ils quitteraient la coalition (...) Nous avons coopéré ces 26 dernières années, y compris lorsque nous n'étions pas au pouvoir. Il est extrêmement regrettable que cette relation se termine de cette manière", a réagi Mme Takaichi.

Pour le vote au Parlement, "si le Komeito s'abstient, Takaichi deviendra Première ministre, mais à condition (...) que les partis d'opposition ne s'unissent pas pour choisir leur propre candidat" alternatif, indique à l'AFP Sadafumi Kawato, professeur de sciences politiques à l'Université de Tokyo.

"Le prochain gouvernement sera probablement dirigé par le seul PLD, dont toutes les politiques y compris le budget devront faire l'objet de coopération avec les partis" d'opposition, estime-t-il cependant.

-"Caisses noires"

Selon les médias nippons, M. Saito aurait jugé insatisfaisantes les réponses de Sanae Takaichi concernant un récent scandale de caisses noires au sein du PLD.

Au cœur de l'affaire : des allégations de paiements versés à des membres du PLD pour avoir dépassé les quotas de vente de billets lors d'événements de collecte de fonds. Deux députés avaient été inculpés d'infraction aux lois sur le financement politique et trois de ses principales factions avaient été dissoutes.

Sanae Takaichi, 64 ans, aux positions ultra-nationalistes, a été élue samedi à la tête du PLD (droite conservatrice), afin de remplacer le Premier ministre démissionnaire Shigeru Ishiba.

"Nous avons inauguré une nouvelle ère pour le PLD", avait-elle lancé après son élection.

Le PLD gouverne le Japon de manière quasi ininterrompue depuis 1955, malgré de fréquents changements de dirigeants. Le petit parti Komeito, soutenu par la puissante organisation bouddhiste japonaise Soka Gakkai, est son partenaire de longue date.

Sanae Takaichi, la cheffe du parti japonais PLD, le 4 octobre 2025 à Tokyo ( POOL / Yuichi YAMAZAKI )

Pour autant, Mme Takaichi était en recherche d'alliés supplémentaires au Parlement, le PLD et le Komeito ayant perdu la majorité dans les deux chambres du Parlement au cours de l'année écoulée.

Or, au sein du Komeito, des voix critiques se faisaient également entendre: de nombreux membres du parti avaient exprimé ces derniers jours leur inquiétude à l'égard des positions résolument conservatrices affichées par Sanae Takaichi.

-Thatcher pour modèle-

Lorsqu'elle occupait des postes ministériels, elle s'était ainsi rendue à de nombreuses reprises au sanctuaire de Yasukuni à Tokyo, dédié aux morts de guerre japonais et dénoncé par Pékin et Séoul comme un symbole du passé militariste du pays.

Cette semaine, les médias japonais avaient cependant rapporté que Mme Takaichi envisageait de renoncer à se rendre au sanctuaire lors du festival d'automne mi-octobre.

Le Premier ministre sortant, Shigeru Ishiba, avait pris les rênes du gouvernement en octobre 2024, mais sa coalition a perdu sa majorité parlementaire, en partie à cause de la colère des électeurs face à l'inflation persistante et au scandale des caisses noires.

A l'inverse, le petit parti anti-immigration Sanseito avait réalisé une poussée remarquée lors des récentes élections sénatoriales.

Ancienne batteuse dans un groupe de heavy metal à l'université, Mme Takaichi considère la Britannique Margaret Thatcher (1925-2013) comme son héroïne politique.

Si elle arrive au pouvoir, elle devra notamment faire face aux enjeux posés par le vieillissement démographique, une dette nationale colossale, une économie chancelante et les inquiétudes croissantes au sujet de l'immigration.