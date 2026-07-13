Le Japon, "nid d'espions" russes : Tokyo promet de "traiter la question avec rigueur"

Le gouvernement ukrainien estime que 90% des missiles et drones russes contiennent des composants japonais.

Minoru Kihara à Tokyo, au Japon, le 17 novembre 2025. ( JIJI Press / STR )

Le Japon a reconnu lundi 13 juillet qu'il devait améliorer améliorer ses capacités de contre-espionnage, après que le New York Times a affirmé que la Russie avait transformé le pays en un "nid d'espions" et en une source clé de composants d'armement destinés à sa guerre en Ukraine.

Dans une enquête publiée dimanche, le quotidien américain rapporte qu'en raison d'un arsenal juridique "faible" contre l'espionnage , Moscou utilise le Japon comme une plateforme majeure pour la collecte de renseignements et l'approvisionnement en technologies à double usage nécessaires à sa guerre en Ukraine.

"Nous reconnaissons que, dans un environnement sécuritaire en rapide évolution, il est de plus en plus nécessaire de contrer les activités de renseignement étrangères -telles que l'acquisition d'informations sensibles- qui menacent la sécurité nationale du Japon", a déclaré lundi le secrétaire général du gouvernement, Minoru Kihara.

Des composants exportés via le Vietnam, le Sri Lanka...

Se refusant à commenter directement l'enquête du journal américain, Minoru Kihara a indiqué aux journalistes que Tokyo "doit traiter cette question avec encore plus de rigueur".

Le reportage cite des estimations du gouvernement ukrainien selon lesquelles 90% des missiles et drones russes contiennent des composants japonais.

Il affirme que les opérations russes au Japon sont dirigées par Maksim Vladimirovich Filchenkov, un agent de renseignement russe opérant sous couverture au bureau tokyoïte de la compagnie aérienne russe Aeroflot.

Pour contourner les restrictions sur les exportations directes vers la Russie, des réseaux d'approvisionnement utilisent des entreprises intermédiaires et des pays tiers tels que le Vietnam, l'Ouzbékistan et le Sri Lanka pour acheminer des composants vers la Russie, ajoute le New York Times .

Minoru Kihara a également indiqué que le Parlement japonais avait cette année approuvé une législation ouvrant la voie à la création d' un nouvel organisme national chargé de coordonner les activités de renseignement , aujourd'hui fragmentées.