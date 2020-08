Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon lève les dernières restrictions sur les exportations de boeuf français Reuters • 07/08/2020 à 15:09









LE JAPON LÈVE LES DERNIÈRES RESTRICTIONS SUR LES EXPORTATIONS DE BOEUF FRANÇAIS PARIS (Reuters) - Tokyo a levé vendredi les dernières restrictions sanitaires qui pesaient sur l'exportation de viande de boeuf française au Japon, annonce le gouvernement français. L'embargo instauré par le Japon à plusieurs pays européens au début des années 2000 en raison de la maladie dite de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine), avait été assoupli pour la France en 2013. "Après plusieurs années de négociations entre Tokyo et Paris, le Japon avait ré-autorisé en 2013 les importations des seules viandes issues de bovins de moins de 30 mois. Un dernier cycle de négociations vient d'aboutir à la levée complète de l'embargo japonais", précisent les ministères de l'Agriculture et de l'Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué. "Ce résultat offre de nouvelles perspectives commerciales à la filière bovine française. Elle peut désormais exporter au Japon de la viande sans limite d'âge, y compris des viandes hachées", ajoutent-ils. Avec 1,2 million de tonnes de viande produites par an, dont 240.000 tonnes exportées chaque année, la France est le sixième producteur mondial de viande bovine, selon l'organisme interprofessionnel InterBev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes). Elle exporte également 1,3 million de bovins vivants par an. (Bureau de Paris)

