Le Japon et la Suède filent vers les seizièmes main dans la main

Au terme d'un match longtemps fait pour les insomniaques, le Japon et la Suède se sont séparés sur un score de parité qui fige les positions au classement (1-1). Les superbes buts de Maeda et Elanga auront secoué le cocotier mais tout le monde repart copain et c'est le plus important.

Japon 1-1 Suède

Buts : Maeda (56 e ) pour les Samurai Blue // Elanga (62 e ) pour les Blågult

Un round d’observation et puis la castagne. De longues minutes durant, les spectateurs du AT&T Stadium de Dallas ont dû se demander où était passée l’attaque flamboyante de leurs Dallas Cowboys ou où avait filé le spectacle des premières rencontres de soccer qu’ils avaient pu observées jusqu’ici. Bien gâtés par les délicieux Pays-Bas-Japon, Angleterre-Croatie et Argentine-Autriche que l’enceinte texane avaient reçus depuis le début du Mondial, il a fallu près d’une heure pour voir cet affreux Japon-Suède devenir glamour (1-1) . Au final, les deux nations se répartissent les points et font statu quo avec leur positions du coup d’envoi : le Japon termine deuxième du groupe F, les Suédois troisièmes, avec une qualification déjà assurée.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com