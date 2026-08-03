Le Japon confirme une intervention avec les USA sur le yen

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; photo à disposition)

par Makiko Yamazaki et Leika Kihara

Le Japon et les Etats-Unis ont procédé à une intervention coordonnée sur le yen et n'hésiteront pas à prendre des mesures supplémentaires, a déclaré lundi le ministère japonais des Finances, confirmant une rare action commune pour stopper la dépréciation de la devise à un plus bas de quatre décennies.

Selon des analystes, Tokyo et Washington illustrent ainsi leur volonté d'éviter que le repli du yen et des rendements obligataires japonais n'ait des répercussions mondiales, comme par exemple d'ajouter à la hausse des bons du Trésor américain.

Peu avant l'annonce du gouvernement japonais, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis venaient en aide au Japon pour renforcer le yen, citant l'amitié entre les deux pays et disant vouloir également soutenir ainsi l'économie mondiale. "Ils ont un yen qui s'affaiblit, et ils voulaient un peu d'aide", a dit le président américain. "Nous sommes toujours là pour le Japon".

Dans le sillage des commentaires de Donald Trump, le dollar perdait 0,2% à 157,07 yens, contre un pic proche de 164 yens fin juillet. La devise américaine a toutefois rebondi à 157,70 yens après le communiqué du ministère japonais des Finances.

Tokyo peine à enrayer la chute incessante du yen, qui a pour conséquences de faire grimper les prix des importations et d'alimenter l'inflation, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages japonais et nuit à la popularité de la Première ministre Sanae Takaichi.

Le ministère japonais des Finances a déclaré dans son communiqué que l'intervention avec le département américain du Trésor, effectuée vendredi, était destinée à "contrer la volatilité excessive et les mouvements désordonnés" du yen au cours des derniers mois.

Il a ajouté qu'il restait "attentif et en communication étroite" avec le Trésor américain. "Nous n'hésiterons pas à mener une intervention conjointe supplémentaire", a-t-il dit.

Tokyo et Washington n'avaient pas procédé à une telle intervention commune sur le yen depuis des mesures prises en 2011 pour affaiblir la devise à la suite du puissant séisme dans l'est du Japon.

Des données de la Banque du Japon (BoJ) montrent que le Japon pourrait avoir vendu jusqu'à 58,97 milliards de dollars pour acheter du yen quand il est intervenu jeudi sur les marchés new-yorkais avant la mesure conjointe prise avec les Etats-Unis.

Le secrétaire américain au Trésor a également confirmé cette intervention, soulignant que Washington n'"hésitera pas à prendre part à des interventions conjointes supplémentaires".

"Nous soutenons fermement les mesures de marché et monétaires prises par le Japon pour corriger la dévalorisation substantielle du yen", a écrit Scott Bessent dans un communiqué distinct via le réseau social X, réitérant son appel à de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la BoJ.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière, la banque centrale nippone a laissé vendredi ses taux inchangés mais envoyé le signal clair d'un relèvement prochain du coût de l'emprunt.

Tokyo était déjà intervenu en achetant du yen en avril et en mai derniers, provoquant d'éphémères rebonds de la devise, tandis que la BoJ a relevé en juin son taux directeur à un pic de plus de 30 ans.

(Makiko Yamazaki et Leika Kihara à Tokyo, avec la contribution de Steve Holland à bord d'Air Force One et de David Lawder à Washington; version française Jean Terzian)