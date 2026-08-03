 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Japon confirme avoir mené une intervention conjointe sur le marché des changes avec les États-Unis et affirme qu'il n'hésitera pas à en mener d'autres
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 01:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère japonais des Finances a déclaré avoir mené vendredi, en coordination avec les États-Unis, une intervention visant à acheter des yens afin de remédier à la "volatilité excessive et aux fluctuations désordonnées" récentes du yen, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures.

Dans un communiqué publié lundi, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le ministère "restait vigilant et en étroite communication avec ses homologues du Trésor américain".

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le 2 août 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )
    Trump annonce une reprise des négociations lundi avec l'Iran
    information fournie par AFP 03.08.2026 02:13 

    Donald Trump a annoncé une reprise des négociations lundi avec l'Iran, après avoir suspendu les bombardements américains sur la République islamique et fait état de progrès diplomatiques en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz. La signature mi-juin d'un protocole ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des billets de banque en yens et en dollars américains
    Le Japon confirme une intervention avec les USA sur le yen
    information fournie par Reuters 03.08.2026 01:21 

    Le gouvernement ​japonais a déclaré lundi avoir effectué ​une intervention sur le ​yen en ⁠collaboration avec les ‌Etats-Unis vendredi afin de répondre à ​la "volatilité ‌excessive" et ⁠aux "mouvements désordonnés" de la devise. Dans un ⁠communiqué, le ‌ministère ... Lire la suite

  • Sasha Stamenkovic montre à d'autres médecins comment utiliser le système chirurgical robotisé Da Vinci 5 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Former les "chirurgiens du futur" à l'utilisation de robots
    information fournie par AFP 03.08.2026 00:30 

    Le docteur Sasha Stamenkovic retire son casque de visualisation en 3D. "Nous avons réalisé aujourd'hui une intervention très, très complexe", se félicite le chirurgien, après une opération robotisée qui a permis de retirer une tumeur du poumon d'un patient. Dans ... Lire la suite

  • De la protéine de whey en rayon dans une épicerie de Bethesda, dans le Maryland, le 27 juillet 2026 ( AFP / Annabelle GORDON )
    Aux Etats-Unis, la fièvre protéinée muscle l'industrie laitière
    information fournie par AFP 03.08.2026 00:22 

    Longtemps considérée comme un sous-produit de la fabrication du fromage, la whey, ou protéine de lactosérum, est désormais très convoitée. Portée par la quête de protéines, les réseaux sociaux et l'essor des traitements amaigrissants, elle s'impose dans les rayons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank