Le Japon confirme avoir mené une intervention conjointe sur le marché des changes avec les États-Unis et affirme qu'il n'hésitera pas à en mener d'autres

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Le ministère japonais des Finances a déclaré avoir mené vendredi, en coordination avec les États-Unis, une intervention visant à acheter des yens afin de remédier à la "volatilité excessive et aux fluctuations désordonnées" récentes du yen, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures.

Dans un communiqué publié lundi, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le ministère "restait vigilant et en étroite communication avec ses homologues du Trésor américain".