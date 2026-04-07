Le Hezbollah irakien annonce la libération prochaine de la journaliste américaine Shelly Kittleson

Le Hezbollah irakien a annoncé mardi la libération prochaine de la journaliste américaine Shelly Kittleson, ajoutant que cette dernière devra quitter le territoire irakien immédiatement.
Cette journaliste avait été enlevée fin mars à Bagdad par des inconnus, avait-on alors appris auprès de deux sources policières locales.
D'après le site d'information régional AL-Monitor, Shelly Kittleson est une journaliste indépendante basée à Rome qui a couvert plusieurs conflits au Moyen-Orient et contribue à des articles du site.
(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Nicolas Delame)
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