Le Hamas demande aux médiateurs d'accélérer la mise en oeuvre du plan Trump
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 15:19

Le Hamas a appelé vendredi les médiateurs dans son conflit avec Israël de peser en faveur de la mise en oeuvre des prochaines étapes du plan américain pour la bande de Gaza, citant la réouverture des frontières de l'enclave, l'entrée de l'aide humanitaire, le début de la reconstruction, la mise en place d'une administration transitoire ou encore le retrait total des troupes israéliennes.

Les affrontements ont en grande partie cessé depuis l'acceptation du plan présenté par Donald Trump avec l'appui des pays médiateurs, Qatar, Egypte et Turquie.

Mais les autres mesures peinent à se concrétiser alors qu'Israël reproche au groupe armé palestinien de ne pas avoir restitué toutes les dépouilles des otages du 7 octobre 2023 morts pendant leur détention.

Israël s'est dit prêt jeudi à rouvrir aux Palestiniens le point de passage de Rafah, dans le sud du territoire, mais n'a pas encore annoncé de date, tout en accusant le Hamas de violer le cessez-le-feu.

Le Hamas affirme respecter la trêve et son engagement à restituer les dépouilles des otages, même si la récupération des corps prendra du temps, dit-il.

(Ahmed Elimam et Tala Ramadan; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

