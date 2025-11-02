Le Hamas a remis les dépouilles de trois otages israéliens supplémentaires

(Actualisé avec communiqué d'Israël)

Israël a annoncé dimanche soir que les dépouilles de trois otages supplémentaires lui ont été remis, conformément à une annonce effectuée plus tôt par le Hamas alors même que le groupe armé palestinien a accusé Israël d'avoir de nouveau enfreint le fragile cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont déclaré que les troupes déployées à Gaza ont réceptionné via la Croix-Rouge trois cercueils transportant les dépouilles de trois otages.

Ces dépouilles vont être transportées en Israël pour identification, ont-ils ajouté.

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis, le Hamas a accepté de remettre les dépouilles de 28 otages défunts, en échange des dépouilles de 360 combattants palestiniens tués par Israël durant la guerre. Les corps de huit otages israéliens se trouvent toujours dans la bande de Gaza.

(Muhammad Al Gebaly et Hatem Maher au Caire; version française Jean Terzian)