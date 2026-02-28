Le guide suprême iranien Ali Khamenei est décédé, selon un haut responsable israélien

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans les frappes israélo-américaines, a déclaré samedi à Reuters un haut responsable israélien.
(Maayan Lubell; version française Zhifan Liu)
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu'il y avait de "nombreux signes" que le guide suprême iranien ait été tué samedi dans l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, qui a riposté en visant plusieurs pays arabes et Israël. "De hauts responsables ... Lire la suite
L'ayatollah Khamenei a t-il survécu à l'attaque samedi d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran? La question est posée alors que Téhéran riposte par des tirs de missiles contre Israël et les Etats du Golfe, plongeant la région dans le chaos. Voici les principaux développements ... Lire la suite
