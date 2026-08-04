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Le Guatemala en alerte en raison de l'éruption du volcan de Fuego
information fournie par AFP 04/08/2026 à 18:05
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Le volcan Fuego est entré en éruption le 3 août 2026 au sud-ouest de Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )

Le volcan Fuego est entré en éruption le 3 août 2026 au sud-ouest de Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )

Les autorités du Guatemala ont déclenché l'évacuation de centaines de personnes à la suite de l'éruption du Fuego, un volcan situé près de la capitale.

Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, est entré en phase éruptive lundi matin et son activité s'est amplifiée au cours de la nuit de lundi à mardi, des torrents de lave ayant alors coulé le long de ses flancs, tandis que s'élevaient dans le ciel d'immenses colonnes de gaz et de cendres.

"L'alerte orange (danger) est décrétée au niveau national en raison de l'éruption du volcan de Fuego", a annoncé sur X l'agence de coordination nationale dans la lutte contre les catastrophes (la Conred), qui a commencé dès lundi soir à faire évacuer deux hameaux voisins.

Ecoles fermées, route coupée

Le ministère de l'Education a suspendu les cours en présentiel dans les écoles de trois localités proches. La police a en outre fermé une route qui contourne le volcan et relie le sud du Guatemala à la ville coloniale d'Antigua, classée par l'Unesco au patrimoine mondial et l'un des principaux sites touristiques du pays.

Un photographe de l'AFP a pu observer l'éruption à partir de San Juan Alotenango, à l'est du volcan, une zone de moindre risque vers laquelle ont été évacués des dizaines d'habitants des deux hameaux situés sur ses pentes.

Des couchettes ont été installées dans la salle communale de cette localité afin que, partis pour la plupart de chez eux avec seulement une poignée de vêtements et de nourriture, ils puissent passer la nuit en sécurité.

Ces dernières années, plusieurs évacuations massives ont eu lieu du fait d'éruptions du Fuego, qui culmine à 3.763 mètres d'altitude à 35 km à vol d'oiseau et à 65 km par la route au sud-ouest de Guatemala City, la capitale.

"Dès le matin, il s'est montré actif et le soir, l'alerte a été donnée pour évacuer", a raconté à l'AFP Alejandro Garcia, 68 ans, un habitant du hameau Santo Domingo El Porvenir.

La Conred a précisé avoir décrété l'alerte orange "au niveau national" afin que toutes les institutions publiques se préparent à intervenir en cas de nécessité.

Torrents de lave et cendres

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la porte-parole de la Conred, Valeria Urizar, a appelé la population à effectuer une "auto-évacuation" si "les conditions représentent un risque pour leur vie".

Aucun chiffre précis sur le nombre des personnes évacuées n'a été communiqué pour le moment.

L'Institut de vulcanologie (Insivumeh) a, dans son dernier rapport sur la situation, précisé que la "phase la plus intense de l'éruption" était encore en cours et a alerté sur l'amplification des descentes de matières brûlantes sur les flancs sud-est, sud-ouest et sud du Fuego.

"L'augmentation en quantité et en dimensions de ces courants" vers la base du volcan "constitue la principale menace pour les localités" proches, a-t-il averti, ajoutant que la colonne de cendres pouvait dépasser les 7.000 mètres de hauteur.

En se dispersant, à entre 5.000 et 6.000 mètres d'altitude, ces cendres se déplacent jusqu'à 130 km à l'ouest, atteignant les côtes de l'océan Pacifique.

Les autorités ont demandé à ce que soient prises "des précautions pour le trafic aérien". Mais l'activité de l'aéroport international de Guatemala City n'a jusqu'ici pas été affectée.

Le Guatemala est situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique et connaît une importante activité sismique et volcanique.

En juin 2025, quelque 800 personnes avaient été évacuées et en 2023 environ 1.200 en raison d'éruptions du Fuego,

En 2018, 215 personnes avaient trouvé la mort et quelque 200 autres avaient été portées disparues dans des coulées de lave ayant ravagé un village sur les pentes de ce colosse.

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