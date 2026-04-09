Le groupe mutualiste Aéma signe le meilleur résultat de sa jeune histoire

Adrien Couret à Paris, le 23 mars 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le groupe mutualiste Aéma, né en 2021 du rapprochement des assureurs Macif et Aésio, rejoints par la marque Abeille (ex-Aviva France), a publié jeudi un bénéfice net de 326 millions d'euros pour 2025, le plus élevé de son histoire.

"Il s'agit de résultats solides, en progression par rapport à 2024 (+54,5%, NDLR), qui témoignent de la robustesse de notre modèle", a déclaré lors d'une conférence de presse Luca Haidari, chargé des finances du groupe.

Le chiffre d'affaires d'Aéma s'est élevé à 18,6 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 15,2% sur un an, aidé par des hausses des tarifs (entre 6 et 7,5% en moyenne) et une bonne performance commerciale au sein de la Macif.

"Chaque métier apporte son juste niveau de contribution par rapport à sa taille", a mis en avant Adrien Couret, directeur général du groupe.

Le bénéfice net en épargne (assurance vie, retraite) s'élève à 116 millions d'euros, celui du segment santé prévoyance atteint 128 millions d'euros et celui de la gestion d'actifs 83 millions d'euros.

Le métier assurance dommages (habitation, automobile...), lourdement affecté par les sinistres climatiques (480 millions d'euros en 2025), n'atteint pas la barre de la rentabilité, avec une perte d'un million d'euros.

"Ces résultats pour nous marquent la fin d'une première étape qui est l'étape de la construction du groupe", a souligné M. Couret.

Le dirigeant, mis en examen depuis 2023 pour tentative d'escroquerie en bande organisée et dénonciation calomnieuse dans le cadre de l'acquisition de PartnerRe par le groupe Covéa (Maaf, MMA, GMF) en 2022, n'a pas souhaité commenter l'enquête toujours en cours.

Après l'échec du rachat de Scor, Covéa s'était tourné vers un autre réassureur, PartnerRe, basé aux îles Bermudes. Plusieurs figures du monde de l'assurance sont soupçonnées d'avoir d'avoir voulu saboter ce rachat.

Basé à Issy-les-Moulineaux, le groupe Aéma compte plus de 20.000 salariés et près de 12 millions d'assurés.