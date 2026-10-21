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Le groupe de ransomware SafePay aurait pris pour cible des centaines de victimes cette année, selon des agences américaines
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 01:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a déclaré mardi qu'environ 600 victimes avaient été touchées cette année par SafePay, l'un des groupes de ransomware les plus actifs au monde.

Les victimes se trouvent aussi bien sur le continent américain qu'en Australie, a précisé la CISA dans un communiqué conjoint publié avec d'autres agences, notamment le FBI (Federal Bureau of Investigation) et les Services secrets américains.

SafePay s'introduit dans les réseaux en exploitant des identifiants piratés et cible les “vulnérabilités connues” des appareils connectés à Internet, précise le communiqué. Le groupe vole ensuite des données et chiffre les systèmes, faisant pression sur les victimes pour qu'elles paient en les menaçant de publier les informations volées.

Dans certains cas, selon le communiqué, le groupe contacte directement les victimes par téléphone.

“Les acteurs de SafePay ont déjà pris pour cible plus de 600 victimes à travers le monde, dans plusieurs secteurs d’infrastructures critiques”, a déclaré Brett Leatherman, directeur adjoint de la division cybercriminalité du FBI.

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