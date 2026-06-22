 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe de presse régionale EBRA annonce un plan de départs volontaires visant jusqu'à 400 postes
information fournie par AFP 22/06/2026 à 17:06

Sophie Gourmelen, la présidente du groupe EBRA, à Mirecourt, dans les Vosges, le 28 novembre 2025. ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

Sophie Gourmelen, la présidente du groupe EBRA, à Mirecourt, dans les Vosges, le 28 novembre 2025. ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

Le groupe de presse EBRA, qui compte neuf titres régionaux dans l'est de la France, a annoncé lundi un plan de départs volontaires visant jusqu'à 400 postes, dans un contexte de baisse des ventes.

Les principaux services concernés par ce projet sont la rédaction, l'imprimerie, l'administration des ventes et le studio graphique, indique dans un communiqué le groupe de 3.200 salariés, propriété du Crédit Mutuel.

"Aucun départ ne sera contraint", est-il précisé. Quelque 68 créations de postes sont prévues, principalement à la rédaction.

EBRA (Est Bourgogne Rhône-Alpes) édite Le Dauphiné libéré (Grenoble), Le Bien public (Dijon), Le Journal de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône), Le Progrès (Lyon), L'Est républicain (Nancy), Le Républicain lorrain (Metz), Vosges Matin (Epinal), L'Alsace (Mulhouse) et Les Dernières nouvelles d'Alsace (Strasbourg), des titres qui couvrent au total 23 départements.

Le groupe, qui diffuse plus de 800.000 exemplaires par jour et dont l'audience digitale atteint 21,4 millions de visiteurs uniques par mois, explique être confronté à "la baisse des ventes papier, à l'évolution des usages de l'information et à la pression des plateformes numériques sur les revenus publicitaires".

Les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans et la perte opérationnelle a dépassé les 10 millions d'euros en 2025.

"Si nous ne faisons rien, cette perte pourrait tripler d'ici 2030. Concrètement, cela voudrait dire disparaître de certains territoires et petit à petit perdre notre identité. C'est précisément ce que nous voulons éviter", a déclaré la présidente du groupe, Sophie Gourmelen, dans un message vidéo diffusé aux salariés.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un invité portant un masque d'extraterrestre assiste au défilé de la collection Thom Browne lors de la Fashion Week Homme Printemps/Été 2027 de Milan, à Milan, le 22 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Thom Browne propose des shorts et des jupes aux hommes de la canicule
    information fournie par AFP 22.06.2026 17:46 

    Pour supporter la chaleur milanaise, Thom Browne a proposé des jupes et des shorts dans son "jardin", lundi lors de son premier défilé pour la semaine de la mode masculine. De courts shorts et de longues jupes sous le genou se sont alternées sous des vestes à carreaux, ... Lire la suite

  • Capint, le char de transition de KNDS présenté au salon de défense Eurosatory à Villepinte, près de Paris, le 15 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Chars: accord franco-allemand sur KNDS ouvrant la voie à la cotation
    information fournie par AFP 22.06.2026 16:59 

    Paris et Berlin ont conclu lundi un accord sur la stratégie et la gouvernance "paritaire" du groupe franco-allemand KNDS, au coeur du projet de char du futur MGCS, ouvrant la voie à sa prochaine introduction en Bourse. Après le naufrage du Scaf, programme emblématique ... Lire la suite

  • Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )
    L'Europe fait face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 16:45 

    L'Europe affronte cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

  • Guesch Patti le 25 septembre 2004 ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Décès de la chanteuse Guesch Patti, interprète du tube "Etienne" dans les années 80
    information fournie par AFP 22.06.2026 16:43 

    La chanteuse et danseuse Guesch Patti, interpréte du sulfureux tube "Etienne" à la fin des années 80, est décédée à l'âge de 80 ans d'une longue maladie, a annoncé lundi son représentant. "Mademoiselle Guesch Patti danseuse, chanteuse, comédienne, nous a quittés ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank