Le groupe Barrière rachète les restaurants haut de gamme Loulou

Le groupe de casinos et d'hôtels Barrière a annoncé jeudi avoir pris une part majoritaire dans Loulou groupe, qui détient des restaurants haut de gamme à Paris et sur la Côte d'Azur, avec l'ambition d'accélérer dans le secteur de la restauration haut-de-gamme.

Le communiqué commun annonçant l'opération ne mentionne cependant aucun montant. Selon une source proche du dossier, le groupe Barrière a acquis 53% des parts, les fondateurs Gilles Malafosse et sa soeur Claire Malafosse conservant le reste avec leurs associés, parmi lesquels le producteur Pierre-Antoine Capton et l'investisseur Jean-Philippe Cartier.

Première opération commune: un nouveau restaurant Loulou ouvrira ses portes en décembre dans l'hôtel Barrière Les Neiges de Courchevel.

Loulou groupe a été créé par Gilles Malafosse, ex-associé de Laurent de Gourcuff, le patron du groupe de restaurants festifs à succès Paris Society (aujourd'hui détenu par Accor).

Outre un restaurant au Musée des arts décoratifs à Paris, avec une terrasse dans le jardin des Tuileries, Loulou compte un établissement sur la plage de Ramatuelle et un autre à Roquebrune Cap-Martin.

Le groupe Barrière, à la tête de 150 bars et restaurants et notamment du Fouquet's, célèbre enseigne parisienne qu'il développe à New York, Dubaï et Abu Dhabi, mise sur cette nouvelle marque pour accélérer dans le secteur de la restauration haut-de-gamme.

"Ce partenariat marque une union respectueuse des identités de nos deux maisons, de deux savoir-faire qui font le succès et l'authenticité de nos adresses", commentent dans le communiqué Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière, coprésidents du groupe Barrière.

"La physionomie de notre métier évolue, son exigence, les habitudes de consommation des clients et la concurrence s'exacerbe. Je me réjouis aujourd’hui de m’associer à la nouvelle dynamique du groupe Barrière et leurs équipes pour mener à bien un développement raisonné", indique de son côté Gilles Malafosse.

Le groupe Barrière avait cédé en janvier 2022 l'intégralité des parts qu'il détenait dans un autre groupe de restaurants, Moma Group (48,59%), à son fondateur Benjamin Patou.