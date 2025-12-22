Le gouverneur de la Fed Stephen Miran dit qu'il restera probablement après la fin de son mandat jusqu'à ce que son siège soit pourvu - Bloomberg

Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Stephen Miran a déclaré lundi qu'il resterait probablement au conseil des gouverneurs de la banque centrale au-delà de l'expiration de son mandat, jusqu'à ce que la personne nommée par le président Donald Trump comme prochain président de la Fed soit confirmée par le Sénat.

"Si personne n'est confirmé à mon poste d'ici le 31 janvier, je suppose que je resterai", a déclaré M. Miran lors d'une interview accordée à Bloomberg Television.

M. Miran a rejoint la Fed en septembre après avoir été nommé par M. Trump pour servir les quelques mois restants d'un mandat de 14 ans au sein du conseil après la démission inattendue d'Adriana Kugler en tant que gouverneur de la Fed au mois d'août. Son mandat expire le 31 janvier, mais M. Miran peut rester jusqu'à ce qu'un successeur soit confirmé par le Sénat.

M. Trump réfléchit à la personne à nommer à la Fed pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale expire en mai.