Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, met en garde contre l'incertitude mondiale et son impact sur les perspectives salariales
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 03:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la banque centrale examinera si l'impact des droits de douane américains et l'incertitude économique prolongée à l'étranger pourraient décourager les entreprises d'augmenter les salaires.

"L'évolution future de l'économie américaine et la conduite de la politique monétaire pourraient affecter de manière significative l'économie et les prix au Japon", a déclaré Ueda lors d'un discours prononcé devant des chefs d'entreprise à Osaka, une ville de l'ouest du Japon. "Nous continuerons donc à suivre de près la situation."

Banque mondiale
