Le gouvernement veut un budget en janvier avant de passer au régalien
information fournie par AFP 05/01/2026 à 09:43

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon le 22 décembre 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le gouvernement veut "un budget en janvier" et appelle députés et sénateurs à "s'accorder sur la question de fond" avant de parler procédure, afin de consacrer le premier trimestre 2026 à un "paquet régalien" armée-justice-police, a déclaré lundi sa porte-parole Maud Bregeon.

"Il faut un budget en janvier, il y aura un budget en janvier" car "il est temps de passer à autre chose", a indiqué la ministre à RMC-BFMTV.

"La première étape, c'est de s'accorder sur la question de fond avant de parler des outils de procédure qui permettent de faire passer ce budget", a-t-elle précisé alors que les ministres des Finances et des Comptes publics Roland Lescure et Amélie de Montchalin doivent recevoir cette semaine les groupes parlementaires, hors LFI et RN, pour trouver un terrain d'entente, tout en restant en dessous de 5% de déficit public.

Parmi les points de blocage qui ont empêché sénateurs et députés de trouver un compromis fin décembre, elle a cité l'"effort demandé aux collectivités territoriales" ou encore la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les 300 plus grandes entreprises.

Une fois un budget adopté, le gouvernement souhaite se projeter sur le régalien, a-t-elle ajouté. Il s'agira de la "priorité des premiers mois de l'année" et comprendra l'augmentation du budget des armées, le projet de loi justice, le "renforcement des moyens" de la police municipale mais aussi "le déploiement de lois qu'on a déjà votées", comme la loi contre le narcotrafic.

Parallèlement, Mme Bregeon a rappelé que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, recevait lundi les syndicats du monde agricole en leur promettant de nouvelles "mesures" et un retour au "bon sens" pour apaiser la colère que la période des fêtes n'a pas érodée.

Budget France
