Le chef de la diplomatie israélienne au Somaliland, une "incursion" pour la Somalie

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar (à gauche), reçu par le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, à Hargeisa, le 6 janvier 2026 ( Somaliland Presidential Office / - )

Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar s'est rendu mardi au Somaliland, république autoproclamée récemment reconnue par Israël, une visite officielle condamnée par la Somalie comme une "incursion non autorisée" sur son territoire.

Le 26 décembre, Israël est devenu le premier pays à reconnaître le Somaliland comme "Etat indépendant et souverain" depuis sa sécession en 1991 de la Somalie. Celle-ci sombrait alors dans le chaos après la chute du régime militaire de l'autocrate Siad Barre.

Si Israël défend son droit à "entretenir des relations diplomatiques" avec les pays de son choix, sa décision a indigné Mogadiscio ainsi que de nombreux pays d'Afrique et du monde musulman qui ont condamné une attaque contre la souveraineté somalienne.

Mardi, une délégation menée par le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar s'est rendue à Hargeisa, capitale du Somaliland.

Selon un communiqué de la diplomatie israélienne, son chef a tenu des réunions avec le président du Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, surnommé "Irro", ainsi que de hauts responsables gouvernementaux et militaires.

"Contrairement à +la Palestine+, le Somaliland n’est pas un État virtuel. C’est un État fonctionnel(...). Le Somaliland est — et a été — une démocratie stable depuis près de 35 ans. (...). Il est pro-occidental et ami d’Israël", a affirmé M. Saar.

"Reconnaître la République du Somaliland (...) est la chose moralement juste à faire", a-t-il poursuivi dans un discours transmis à l'AFP.

Le président du Somaliland a pour sa part salué une "décision courageuse", et souligné qu'il s'agissait de la première visite de ce type d'un ministre des Affaires étrangères en 34 ans.

M. Saar a annoncé une aide d'Israël au Somaliland dans les secteur de l'eau, de la médecine et de l'éducation, mais aussi une coopération dans la défense, avec à terme le développement d'un "partenariat stratégique" entre les deux pays.

- "Interférence inacceptable" -

Selon des sources gouvernementales, la sécurité a été renforcée pendant la visite, qui a indigné Mogadiscio, avec des forces lourdement armées déployées autour des axes routiers-clés.

Le ministère des Affaires étrangères somalien a condamné une "incursion non autorisée du ministre israélien des Affaires étrangères à Hargeisa, partie intégrante et indissociable du territoire souverain" somalien, ainsi qu'une "interférence inacceptable dans les affaires internes" du pays.

Le même jour, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a, à l'issue d'une réunion spéciale, condamné la reconnaissance du Somaliland par Israël et appelé à sa "révocation immédiate".

La Ligue arabe a pour sa part exprimé mardi son "rejet total de toute relation officielle ou quasi officielle" avec le Somaliland en dehors du "cadre de la souveraineté nationale somalienne", ajoutant dans un communiqué que cela "compromettrait la paix et la sécurité régionales et exacerberait les tensions politiques en Somalie, en mer Rouge, dans le golfe d’Aden et dans la Corne de l’Afrique".

Le Somaliland a été brièvement un État reconnu en juin 1960 lorsqu’elle a obtenu son indépendance du Royaume-Uni, mais elle s’est volontairement unie à la Somalie quelques jours plus tard - quand la tutelle de l'Italie sur cette dernière a pris fin.

Le territoire bénéficie d’une position stratégique sur le golfe d’Aden et dispose de sa propre monnaie, de son passeport et de son armée.

Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud avait affirmé la semaine dernière que le Somaliland avait accepté trois conditions d'Israël: la réinstallation de Palestiniens sur son sol, l'établissement d'une base militaire dans le golfe d'Aden et l'adhésion aux accords d'Abraham, pour normaliser ses relations avec Israël. Les deux premières allégations ont été qualifiées de "mensongères" par les autorités du Somaliland.

Des analystes estiment cependant qu'une alliance avec le Somaliland est particulièrement avantageuse pour Israël en raison de sa position stratégique sur le détroit de Bab-el-Mandeb, face aux rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran et qui ont mené de nombreuses attaques contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza.