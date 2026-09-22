Le gouvernement tchèque plafonne les prix des carburants et taxe les raffineries alors que les tarifs s'envolent

( AFP / MICHAL CIZEK )

Le gouvernement tchèque a annoncé lundi qu'il imposait un plafond sur les prix des carburants et taxait les raffineries, alors que les prix continuent de grimper en raison des tensions géopolitiques et de la guerre au Moyen-Orient.

Il s’agit de la deuxième mesure de ce type prise cette année par le Premier ministre Andrej Babis, après des plafonnements de prix entre avril et juillet.

Les prix des carburants, et notamment du gazole, atteignent des sommets en Europe en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

"Le gouvernement a approuvé une proposition visant à reprendre la régulation des prix des carburants à partir du 1er octobre", a déclaré la ministre tchèque des Finances, Alena Schillerova.

Elle a précisé que le ministère des Finances fixerait chaque jour des prix maximum pour l’essence et le diesel.

Le prix moyen du diesel et de l’essence dans les stations-service tchèques a atteint 44,21 couronnes (2,08 dollars) le litre en août, contre 34,49 couronnes (1,63 dollar) en août 2025, a indiqué la société CCS, qui surveille le marché.

Le gouvernement tchèque instaurera également un impôt temporaire sur les raffineries, "un secteur qui profite de la hausse des prix", a-t-elle encore déclaré aux journalistes.

Partout en Europe, les différents pays ont réagi à la hausse des prix des carburants en adoptant des mesures similaires. Plusieurs d'entre eux ont également été le théâtre de manifestations contre les prix élevés, qui exercent une pression supplémentaire sur l’économie européenne.