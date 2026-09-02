Le gouvernement taliban défend son interdiction des manifestations

Le porte-parole du gouvernement taliban Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul, le 2 septembre 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Le porte-parole du gouvernement taliban a défendu mercredi à Kaboul la récente interdiction des manifestations dans tout l'Afghanistan, très critiquée par les ONG de défense des droits humains, estimant qu'elle est "en accord avec la loi islamique".

Les manifestations sont très rares depuis le retour des autorités talibanes au pouvoir, il y a un peu plus de cinq ans, mais une loi sur l'action de la police publiée fin août stipule désormais que "tout type de manifestation (de protestation, ndlr) est interdit".

"Cette loi est adaptée à la situation de l'Afghanistan", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, lors d'une conférence de presse, en réponse à une question de l'AFP.

"Elle est en accord complet avec la loi islamique", a-t-il soutenu, ajoutant: "les protestations relèvent de sociétés où il y a des lois différentes, par exemple une démocratie ou une République".

Les autorités talibanes gouvernent en vertu d'une application ultra-rigoriste de la loi islamique.

Dans ce "système, s'il y a une protestation saine", les personnes peuvent approcher plusieurs départements pour relayer leur mécontentement", a affirmé M. Mujahid, ce qui, selon lui, "permet aux gens de ne pas perdre de temps (...) et d'éviter le chaos" en manifestant.

Jeudi dernier, l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch avait estimé que l'interdiction des manifestations "marque un pas supplémentaire dans les efforts impitoyables des talibans de supprimer toute dissidence".

Pour Amnesty International, cette loi sur la police est "une attaque de plus contre les droits humains en Afghanistan", l'interdiction de manifester constituant "l'une des mesures les plus choquantes".