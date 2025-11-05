Le gouvernement suspend les ventes en ligne de Shein en France

Le logo du distributeur chinois de fast-fashion Shein sur la façade du BHV Marais à Paris, France

Le gouvernement a annoncé mercredi la suspension des ventes en ligne de Shein en France après plusieurs jours de vive polémique sur la nature des objets disponibles sur la plateforme chinoise, notamment des poupées à caractère pédopornographique, deux heures seulement après l'ouverture de son premier magasin physique au monde au sein du BHV, au coeur de Paris.

Shein a quasi simultanément annoncé la suspension en France des ventes sur son site de produits fabriqués par des tiers, le temps de procéder à un examen.

Outre la nature des objets vendus sur son site, Shein est contesté par une grande partie de la classe politique et d'autres distributeurs ou producteurs, notamment dans l'industrie textile, pour son modèle à bas coût et la qualité de ses produits, en particulier les vêtements de sa propre marque, accusés de favoriser le dumping social et économique et de contribuer à la dégradation de l'environnement.

Shein a dit dans un communiqué suspendre les activités de sa "marketplace" en France, "indépendamment" des annonces du gouvernement, le temps de procéder à un examen exhaustif des produits vendus par des tiers sur sa plateforme et de vérifier qu'ils respectent ses propres normes ainsi que la législation française.

Shein a réitéré en outre sa volonté d'"engager dans les plus brefs délais un dialogue avec les autorités françaises afin de répondre aux préoccupations exprimées et de présenter les mesures déjà mises en oeuvre pour protéger les consommateurs français".

Le ministère de l'Economie a pour sa part déclaré que "le gouvernement engage(ait) la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l'ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements".

"Un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures", a ajouté Bercy dans un communiqué.

LES CLIENTS ONT AFFLUÉ AU BHV

Cette annonce relayée à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement a été saluée par des applaudissements nourris des députés.

Déjà visé par une enquête après la découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site, Shein a été mis en cause mercredi par un député pour la présence d'armes de catégorie A telles que des machettes ou des coups de poing américains parmi les objets proposés sur sa plateforme.

L'élu LR Antoine Vermorel-Marques a annoncé sur X avoir saisi le parquet.

Sans citer Shein, le parquet d'Aix-en-Provence a annoncé mercredi l'interpellation du destinataire d'un colis en provenance de Chine contenant une poupée à caractère pédopornographique. Cet homme a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle et a reconnu avoir commandé cette poupée "à des fins sexuelles", a précisé le parquet, qui va le convoquer devant le tribunal correctionnel et a requis son placement sous contrôle judiciaire.

Malgré ces polémiques, des dizaines de clients ont fait la queue pendant plusieurs heures devant les portes du BHV avant l'ouverture de la première boutique physique Shein au monde, qui occupe un millier de mètres carrés au sixième étage du grand magasin situé dans le Marais à Paris. Des policiers avaient été déployés pour éloigner quelques manifestants.

Frédéric Merlin, président de la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV, est venu saluer ces clients alors que son groupe espère tirer parti de la concession accordée à Shein pour attirer une clientèle plus jeune séduite par les produits à bas prix vendus par le groupe chinois.

"Le BHV, ça a toujours été le grand magasin des Parisiens, le grand magasin de tous, c'est le grand magasin populaire des Parisiens", a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

"Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir donner pour la première fois au monde une dimension physique à cette marque Shein", a-t-il ajouté.

Shein ne communique pas sur la taille exacte de ses activités en France et n'a pas répondu aux questions de Reuters sur son chiffre d'affaires dans le pays. D'après son dernier rapport exigé par l'Union européenne auprès des grandes plateformes de vente en ligne, le site chinois a compté en moyenne 27,3 millions de visiteurs mensuels en France sur la période février-juillet.

(Mimosa Spencer, Sarah Meyssonnier, Michaela Cabrera, Lucien Libert, Alessandro Parodi, Dominique Patton, Helen Reid, Inti Landauro, Marc Leras, Zhifan Liu, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)