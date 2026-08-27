 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouvernement suédois revoit à la hausse ses prévisions de PIB avant les élections
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 18:09
Ajouter Boursorama à vos sources

Le gouvernement de droite au pouvoir en Suède a revu à la hausse sa prévision de croissance du PIB pour cette année jeudi et ce à moins d'un mois d'élections législatives, dont les sondages le donnent perdant.

D'après ses nouvelles prévisions, la croissance du PIB devrait s'élever à 2,5% en 2026, contre une estimation de 2,3% donnée en juin. Une croissance de 2,5% est toujours prévue pour 2027.

"La Suède se trouve dans une position nettement plus solide qu'en 2022", a dit aux journalistes la ministre des Finances, Elisabeth Svantesson.

L'Union européenne dans son ensemble devrait connaître une croissance d'environ 1,1% cette année.

Le gouvernement suédois espère que son message optimiste sur l'économie contribuera à inverser la tendance défavorable qui se dessine dans les sondages à l'approche du scrutin du 13 septembre.

(Simon Johnson and Anna Ringstrom, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne de Devighat, après des inondations meurtrières le 27 août 2026 au nord de Katmandou au Népal, à la frontière avec le Tibet ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et au Tibet
    information fournie par AFP 27.08.2026 19:29 

    Plus de 1.400 personnes, dont plusieurs centaines de touristes, sont portées disparues jeudi après les coulées de boue qui ont dévasté des vallées du Népal et de la région chinoise du Tibet, causant au moins 392 morts. Au Népal, un total de 910 personnes n'ont ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 27 août 2026 à Mamoudzou, à Mayotte ( AFP / Marine Gachet )
    Mayotte: Lecornu lance un "choc" de reconstruction, sur fond de tensions politiques
    information fournie par AFP 27.08.2026 19:21 

    "Il faut se bouger". Sébastien Lecornu a lancé jeudi à Mayotte un "choc" des mises en chantier pour accélérer la reconstruction de l'archipel après le dévastateur cyclone Chido, sur fond de tensions politiques et de campagne présidentielle. "Il faut se bouger, ... Lire la suite

  • laref
    LaREF 2026 : suivez le débat présidentiel en direct
    information fournie par Boursorama 27.08.2026 19:18 

    La REF 2026 se poursuit aujourd'hui au  Stade Roland-Garros avec pour thème cette année : «Le Courage» Retrouvez l'Intégralité des débats de la journée du jeudi 27 août 2026. Au programme : 09:00 · DÉBAT - PEUT-ON ENCORE PARLER D'EFFORT ? 09:55 · DÉBAT - LA QUADRATURE ... Lire la suite

  • Ratko Mladic, l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, le deuxième à droite sur la photo, dans la banlieue de Sarajevo, le 15 février 1994 ( AFP / Pascal GUYOT )
    L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic est mort à La Haye
    information fournie par AFP 27.08.2026 19:03 

    L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, surnommé "Le boucher des Balkans" pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995, est mort jeudi à La Haye, où il était détenu. Cet ancien général purgeait une peine de prison à vie pour génocide, crimes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank