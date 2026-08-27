Le gouvernement suédois revoit à la hausse ses prévisions de PIB avant les élections

Le gouvernement de droite au pouvoir en Suède a revu à la hausse sa prévision de croissance du PIB pour cette année jeudi et ce à moins d'un mois d'élections législatives, dont les sondages le donnent perdant.

D'après ses nouvelles prévisions, la croissance du PIB devrait s'élever à 2,5% en 2026, contre une estimation de 2,3% donnée en juin. Une croissance de 2,5% est toujours prévue pour 2027.

"La Suède se trouve dans une position nettement plus solide qu'en 2022", a dit aux journalistes la ministre des Finances, Elisabeth Svantesson.

L'Union européenne dans son ensemble devrait connaître une croissance d'environ 1,1% cette année.

Le gouvernement suédois espère que son message optimiste sur l'économie contribuera à inverser la tendance défavorable qui se dessine dans les sondages à l'approche du scrutin du 13 septembre.

(Simon Johnson and Anna Ringstrom, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)