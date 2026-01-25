Le gouvernement inscrit le rythme de réchauffement dans la réglementation

Le gouvernement inscrit le rythme de réchauffement dans la réglementation ( AFP / Martin LELIEVRE )

+4°C en France métropolitaine à horizon 2100, +2,7°C en Martinique, +2,9°C à La Réunion... Le gouvernement a inscrit dans la réglementation le rythme du réchauffement climatique, basé sur les projections mondiales, selon un arrêté au Journal Officiel publié dimanche.

Attendu depuis plusieurs mois, l'arrêté fixant la Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ou Tracc, a été publié après une consultation publique lancée en septembre.

Cette trajectoire s'appuie sur les travaux des scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) combinés à ceux des chercheurs français et de Météo-France.

Pour la France métropolitaine le réchauffement anticipé dans ce document est ainsi de 2°C à l'horizon 2030, de 2,7°C à l'horizon 2050 et de 4°C à l'horizon 2100.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, le réchauffement attendu est de 1,4°C à l'horizon 2030, de 1,9°C à l'horizon 2050, et de 2,7°C à l'horizon 2100.

Pour la Guyane il est de 1,7°C à l'horizon 2030, 2,3°C à l'horizon 2050, et 3,5°C à l'horizon 2100. Pour La Réunion, respectivement de 1,5°C, 2°C et 2,9°C. Pour Mayotte il est de 1,5°C, 2°C, et 3°C.

La France, comme plus généralement l'Europe, devrait continuer, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à se réchauffer plus rapidement que la moyenne de la planète, d'après les projections des climatologues.

Le thermomètre mondial affiche depuis trois ans des niveaux jamais vus à l'échelle de l'humanité, avec une moyenne sur la période supérieure de 1,5°C au niveau préindustriel (1850-1900), a observé l'observatoire européen Copernicus dans son bilan annuel publié à la mi-janvier.

L'ensemble des plans, nationaux ou locaux, adoptés pour l'adaptation au changement climatique devraient ainsi se fier aux mêmes projections de températures.