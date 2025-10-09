Le gouvernement démissionnaire assure que la France aura un budget 2026, et qu'il sera bon pour les finances publiques

"Il y a une majorité de parlementaires en France qui veulent la stabilité", et qui voteront un budget, a assuré le ministre de l'Économie.

Roland Lescure à Marcoussis, le 5 octobre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le ministre démissionnaire de l'Économie, Roland Lescure, a assuré jeudi 9 octobre que la France sera doté d' un budget 2026 et qu'il sera "bon" pour les finances publiques et pour la croissance du pays, tout en respectant les engagements européens.

"Il y a une majorité de parlementaires en France qui veulent la stabilité (...) et qui s'accordent sur une chose, c'est que nous avons besoin d'un budget pour 2026, et, c'est très important, d'un budget qui respecte les engagements que nous avons pris envers nos amis Européens, donc c'est ce qu'il va se passer", a déclaré le ministre à la presse, avant une réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg.

Les prévisions "tenues"

Le ministre entend rassurer ses homologues sur l'évolution de la situation politique en France, après la démission surprise du chef du gouvernement Sébastien Lecornu lundi. Le président de la République Emmanuel Macron doit nommer son successeur d'ici à vendredi soir.

"On aura un Premier ministre d'ici demain et les discussions vont se poursuivre, évidemment, et c'est ma responsabilité, pour qu'on ait un budget en 2026. Ce budget sera bon, à la fois pour les déficits et pour la croissance", a assuré Roland Lescure, réaffirmant au passage que les prévisions de croissance (0,7%) et de déficit public (5,4% du PIB) seraient tenues en 2025.