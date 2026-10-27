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Le gouvernement chinois prend la parole suite à l'affaire Mbappé
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 12:44

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Le gouvernement chinois prend la parole suite à l'affaire Mbappé

Le gouvernement chinois prend la parole suite à l'affaire Mbappé

Tout le monde s’en mêle. Alors que Kylian Mbappé perdait déjà certains de ses sponsors chinois suite à la publication d’une vidéo dans laquelle il plaisante à propos des différentes comparaisons dont il fait l’objet avec Mao Zedong , c’est désormais le gouvernement chinois qui a décidé de s’exprimer sur l’affaire , qui prend des proportions pour le moins démesurées.

Réaction immédiate

Guo Jiakun, l’un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a rappelé que : « Tout propos ou tout acte qui blesse les sentiments du peuple chinois se heurte naturellement à un rejet commun de la part de l’ensemble de la société chinoise. »

AP pour SOFOOT.com

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