Le gouvernement chinois dénonce une menace militaire "inacceptable" du Japon

Le Japon menace militairement la Chine, ce qui est "complètement inacceptable", a déclaré lundi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Li à son homologue allemand Johann Wadephul, après que Tokyo a signalé au cours du week-end des incidents "dangereux" impliquant des avions de chasse chinois.

S'exprimant au cours d'une réunion à Pékin, le chef de la diplomatie chinoise a estimé que le Japon devait agir avec davantage de prudence, mentionnant la défaite de celui-ci lors de la Deuxième Guerre mondiale, dont a été fêté cette année le 80e anniversaire.

"Son dirigeant actuel tente d'exploiter la question de Taïwan (...) pour provoquer des troubles et menacer militairement la Chine", a dit Wang Li à Johann Wadephul, d'après des propos rapportés par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. "Cela est complètement inacceptable".

Les relations entre Pékin et Tokyo se sont tendues à la suite de commentaires effectués le mois dernier par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à propos de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener dans son giron.

Sanae Takaichi a déclaré en novembre devant le Parlement japonais qu'une potentielle attaque de la Chine contre Taïwan pourrait menacer la "survie" du Japon et déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré dimanche que des avions de chasse chinois avaient dirigé leurs radars vers des avions militaires japonais lors de ce qu'il a décrit comme des incidents "dangereux" près des îles japonaises d'Okinawa. Pékin a nié ces accusations et rejeté la faute sur l'armée japonaise.

(Bureau de Pékin)