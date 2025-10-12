Le Ghana se qualifie, l'Égypte et le Mali assurent

Aucune folie, que des victoires des favoris.

À l’occasion de la dixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, tous les gros pays africains se sont imposés ce dimanche soir. À commencer par le Ghana, vainqueur sur la plus courte des marges contre les Comores (quatrièmes) grâce à Mohammed Kudus et désormais qualifié. Dans cette poule I, le Mali est troisième à un petit point de Madagascar suite à son succès devant… Madagascar (doublé pour Lassine Sinayoko, réalisation de Nene Dorgeles et Gaoussou Diarra contre une signée Johan N’zi). À noter la blessure du revenant Yves Bissouma, quelques secondes seulement après son entrée en jeu……

FC pour SOFOOT.com